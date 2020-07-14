"البترول": شرار شكمان سيارة ربما تكون وراء حريق طريق مصر الإسماعيلية

علق حمدي عبدالعزيز المتحدث باسم وزارة البترول، على الحريق الذي نشب بخط البترول المغذي لمسطرد والقادم من شقير بالبحر الأحمر على طريق مصر الإسماعيلية بجوار مدرسة النزهة الدولية، قائلًا، إنه تم الإبلاغ بشأن المتمركزين على الخط بوجود تسريب، موضحًا أنه محفور على عمق متر ونصف تحت الأرض.

وأضاف عبدالعزيز خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر مقدم برنامج "كل يوم"، عبر شاشة "on e"، أن فرق الطوارئ تحركت وأغلقت الخام من شقير، وفتحت الخام المتجه إلى مسطرد، وأغلقت الشرطة الطرق، لكن السيارات تزاحمت، وحاول الناس الدخول إلى الطرق الجانبية بجوار الكردون ومن خلال الجزيرة لاستكمال رحلتهم.

وتابع: "حدثت شرارة بسبب ازدحام السيارات فاشتعل الزيت الخام في الشارع، وحتى الآن لا نستطيع تحديد أسباب هذا التسريب، لكننا شكلنا فنية للتوصل إلى هذه الأسباب، ووربما شرارة من سيارة أو شكمان قد تكون تسببت في الحريق".

وأوضح، ان التسريب يتم التعامل معه بالرمل لفتح الطريق وضمان سلامة قائدي السيارات، مشيرًا إلى أنه يتم تامين خطوط الإمداد وعمل صيانة لها بشكل مستمر، موضحًا أن اللجنة ستسلم عملها بمجرد استلام الخط لكي تصدر تقريرها بشأن ملابسات الحادث.