أبرزها "الآنسة فرح".. 3 مسلسلات تبدأ تصوير الجزء الثاني من أحداثها

بعد النجاح الذي حققه نجوم الصف الأول بشهر رمضان، بدأ بعض المنتجين، بتصوير أعمال درامية جديدة، واستكمال الجزء الثاني من العمل، الذي تم عرضه سابقاً، يأتي ذلك نظراً للنجاح الكبير الذي حققته تلك الأعمال للمشاهدين، وحصولها على نسب مشاهدة عالية.

أولها مسلسل "مملكة إبليس"، الذى عرض الجزء الأول منه فى 15 حلقة، ويجرى عرض الجزء الثانى يوم 30 يوليو الجاري، وهو من بطولة الفنانة رانيا يوسف وغادة عادل، سلوى خطاب، إيمان العاصى، وأحمد داوود.

والأمر ذاته مع مسلسل "إلا أنا"، الذي يعرض قصة جديدة كل 10 حلقات، ويجري حاليا أبطاله تصوير حكايات جديدة، من المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة.

كما بدأ صناع مسلسل "الآنسة فرح"، تصويرالموسم الثاني من العمل الدرامي، بعد النجاح الكبير الذي حققه المسلسل بعرض جزءه الأول المكون من 22 حلقة، فهو مأخوذ من المسلسل الأمريكى "Jane the virgin".

ومن المقرر عرضه فى 4 أجزاء، كل جزء يتكون من 22 حلقة، بطولة رانيا يوسف، أسماء أبواليزيد، محمد كيلانى، هبة عبد العزيز، هدى مجد، عارفة عبد الرسول، جيلان علاء، مريم الخشت، محمد عمروسى.