"الوطني لحقوق الإنسان" يطالب قطر بوقف تمويل الإرهابيين

قال المستشار محمود العسال، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إن الكتائب الالكترونية القطرية تحاول بث شائعات عن وجود مصالحة عربية وشيكة مع ما وصفه بتنظيم الحمدين الإرهابي.

وأضاف، في بيان له، أن ذلك لن يحدث إلا بالتزام قطري كامل للاشتراطات العربية، وفي مقدمتها التخلي عن الإرهاب، ووضع حد لخطاب قناة الجزيرة القطرية الإرهابية في التحريض وبث الفتن داخل الدول العربية.

وأوضح أن تغريدة دكتور أنور قرقاش وزير الدولة للخارجية الإماراتي، قطعت الطريق على الآفات القطرية الالكترونية بحديثه إن الإمارات تثق ثقة مطلقة في المملكة العربية السعودية وفي حسمها وحزمها تجاه قطر.

وطالب قطر بقطع تمويلها عن الجماعات الإرهابية وفي مقدمتها تنظيم داعش الإرهابي وتنظيم الإخوان والقاعدة، ودون ذلك فلا مصالحة.