أديب: قطر وإيران يستخدمان أموالهما في دعم الإرهاب وتحطيم العالم العربي

أشاد الإعلامي عمرو أديب، بـ"مسبار الأمل" الذي ستطلقه مدينة دبي للوصول إلى المريخ، فذكر أن الإمارات قامت بعمل سفينة من أجل الوصول إلى المريخ، واصفًا إياها بدولة متطورة جدًا في كل المجالات سواء أدائها المشرف في أزمة فيروس كورونا المستجد أو علاقتها السياسية الخارجية مع العالم.

وذكر أن وصول الإمارات للمريخ كان أمرًا مستحيلًا، مؤكدًا أن الشهر الحالي سيجرى انطلاق الصاروخ الذي سيحمل السفينة، والعام المقبل ستصل السفينة إلى المريخ، وسيتزامن ذلك مع مرور 50 عامًا من تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، أن الكثيرين قالوا لمحمد بن راشد حاكم دبي، أن الوصول إلى المريخ أمر مستحيل وأنهم لن يفلحوا في ذلك، ولكن تحول المستحيل إلى أمر ممكن حدوثه، "أصبح هناك مركز فضاء محمد بن راشد، وأصبح الحلم الآن ممكن، فين ناس تقولي دول ناس عندهم فلوس وعندهم موارد، طب عاوز أقولهم دبي ليست لديها نفس موارد باقي مدن الإمارات وكان من الممكن أن يكتفي بن راشد بجعل الإمارات عاصمة سياحية فقط".

وأكد الإعلامي أنه بالفعل دولة الإمارات غنية بمواردها وأموالها والبترول ولكن لديها قيادة حكيمة للشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي، "شوفوا الإيرانيين علموا إيه بفلوسهم والقطريين، الإمارات دول ناس استخدموا فلوسهم في التقدم والرفعة والتطور، وإيران وقطر دول ناس استخدموا فلوسهم في الإرهاب وتكسير الأمة العربية، فإيران لديها كمية كبيرة من الغاز والبترول، ودولة قطر تعوم على بحيرة من الغاز وعدد سكانها الأصليين 250 ألف، فلوس قطر موجودة في تركيا استخدموها في الإرهاب والعمليات الارهابية وتحطيم العالم العربي".

وواصل: "فلوس إيران موزعة على قوات مسلحة في العالم العربي عشان النفوذ، لكن انظر إلى أموال دبي عملوا نهضة في التعليم والصحة وغيرها، أنا بدأت حياتي في الإمارات والإشادة بتاعتي ليهم هم في غنى عنها، بس إحنا لما بنعمل حاجة حلوة نلاقي الناس في الإمارات بيصفقوا لمصر ويقفوا جنبنا كتف بكتف، أشادوا بمناورة حسم، وانفاق قانون السويس والنهضة العمرانية التي حدثت وتفاخروا بقوة مصر العسكرية وتحدثوا أيضًا عن موقف مصر المشرف في الأزمة الليبية، ولا ننسى ما فعله حاكم الشرقة عندما وقع حادث في المتحف الإسلامي وأمر بترميمه على نفقته، دول ناس بيحبونا وإحنا بنحبهم".