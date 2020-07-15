رغم الإغلاق.. شواطئ مطروح تستعد لاستقبال المصطافين

في الوقت الذى تواجه فيه محافظة مطروح فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، تستعد جميع أجهزة المحافظة، لفتح المصيف فى أى وقت.

وتتخذ محافظة مطروح، العديد من الإجراءات التنفيذية، فى مختلف أنحاء مطروح، استعدادا للمصيف، للبدء فيه وقت صدور قرار بفتحه، وتشغيل الشواطىء العامة.

وتنشر "الوطن"، 10 معلومات حول الاستعدادات التى تتخذها محافظة مطروح، تمهيدا لفتح المصيف.

- إنشاء ممشى مصر فى المنطقة الواقعة بين شاطىء كليوباترا وحتى شاطىء الأبيض.

- فتح 9 شواطىء جديده أمام ممشى مصر لإستيعاب الأعداد الكبيرة فى مصيف مطروح.

- تطوير شاطىء روميل ورفع كفاءة الكافتريات وعمل ممشى وتمهيد الشاطىء للمصيف لإستيعاب الأعداد الغفيرة التى يستقبلها الشاطىء والذى يعد الشاطىء الشعبى الأول فى مرسى مطروح.

- الانتهاء من أعمال تطوير شاطىء الغرام من إنشاء كافتريات ومحلات ودورات مياه وبوابة كبيرة ومسرح ووضع تمثال باسم الفنانة الراحلة ليلى مراد.

- رفع كفاءة حمام كليوباترا وتطوير الممشى الزجاجى، وتدبيش الممشى الداخلى المؤدى إلى الحمام.

- رفع كفاءة الشواطىء من دورات مياه وأدشاش وتمهيد الرمال وتنظيف الشواطىء.

- زيادة كميات مياه الشرب لمدينة مرسى مطروح بتشغيل محطة تحلية مياه البحر "الرميلة 3" تحسبا لإستقبال أى أعداد خلال المصيف والذى يصل إلى ما يزيد عن 6 مليون مصطاف سنويا.

- تشجير مدخل مدينة مرسى مطروح حتى مدينة رأس الحكمة وتجميل الجزيرة بين منتصف الطريق "مطروح - إسكندرية" الساحلى الدولى.

- فتح باب التشغيل لعمال النظافة بمجلس مدينة مرسى مطروح لزيادة أعدادهم وتوزيعهم على المناطق السكنية والمصيف.

- استعدادات بقطاع الصحة والمستشفيات فى مطروح والساحل الشمالى، ونشر قوافل طبية فى الساحل، استعدادا للمصيف، ومواجهة فيروس كورونا.