في 10 معلومات.. جهود الدولة لتطوير ساحة أبو الحجاج بالأقصر

بذلت السلطات في محافظة الأقصر، الكثير من الجهود لتحسين الشكل الجمالي، الذي تبدو عليه ساحة مسجد سيدي أبو الحجاج الأقصري، ليلمس المواطنون مجددًا، مناظر تسر النفوس، باتت خلفية كثير من الصور الفوتوغرافية، التي يلتقطوها افتخارًا بما صنعته أيادي المبدعين بها.

"الوطن"، استعرضت أبرز 9 معلومات، من أعمال التطوير والترميم، التي تعرضت لها الساحة الأكبر بالمحافظة، لتعود مجددًا لاستقبال المواطنين.

1- بدأ العمل في ساحة ميدان أبوالحجاج الأقصري، في سبتمر من العام الماضي.

2- تم استبدال التالف من الأرضيات بأحجار البازلت الأسود، وتركيب أنواع من الرخام تتحمل كثافة الحركة فى هذه المنطقة الحيوية.

3- تم تركيب أسوار من الحديد الكريتال بما يتلائم مع مشروع الهوية البصرية للأقصر الذي دشنه رئيس الجمهورية من أجل تنشيط قطاع السياحة.

4- الشركة المنفذة على تطوير وتجميل الساحة، عملت أيضًا على رفع الأثاث البلاطي وتغييره بآخر من مادة تشبه الرخام تتحمل حرارة الجو والحركة الزائدة.

5- تم وضع برجولات ومظلات وسور حديدي وأعمال دهانه باللون البيج الفاتح طبقا لمشروع الهوية البصرية.

6- تم تغيير المقاعد الرخامية وتبديلها بمقاعد أخرى أنيقة لتستقبل جمهور المواطنين خلال وقت راحتهم.

7- أعمال التجميل بالساحة شملت أيضًا وضع كميات كبيرة من الورود التجميلية، بالإضافة لتحسين مرفق الطرق بشكل كامل.

8- تم تزيين أشجار الساحة بالأضواء باللون الأصفر، باعتبار أن هذه الإضاءة تجعل السائحين والمواطنين يشعرون أنهم يعيشون في قلب الطبيعة وتضفي الكثير من الحيوية بالساحة.

9- تم تطوير دورات المياه الملحقة بالساحة أسفل مسجد سيدي أبو الحجاج، وتنظيم الممرات المؤدية للمخصصة بالنساء.

10- تم تغيير الباندورات الحجرية بطول الساحة بدءً من الناحية الشمالية التي تجاور بوابة معبد الأقصر حتى الناحية الجنوبية التي تطل على ميدان مرحبا.