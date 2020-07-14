تموين الأقصر تشن حملة مكثفة على الأسواق بمركز إسنا

أعلن تامر صلاح وكيل وزارة التموين بالأقصر، أنه تمت مواصلة الحملات على المحلات والأسواق حيث قامت الرقابة التموينية بالمديرية بالمرور على المخابز والأسواق بدائرة مدينة إسنا، وأسفرت حملة عن تحرير 7 مخالفات تموينية للمخابز، وترصيد 15 جوالا.

وأضاف صلاح، أن الحملة أسفرت أيضًا عن تحرير 3 محاضر بيانها كما يلي: (سلع منتهية الصلاحية عبارة عن 2 جردل مش وجبنة قريش زنة الجردل الواحد 15 كيلو جرام، و5 خمسة كيلو جرام حلاوة شيكا بوم، و9 كيلو جرام مقرمشات، و100 قطعة نايتي وشيكولاتة، و100 مائة كيس شيبسي، وعدم وجود فواتير عبارة عن 50 قطعة باتيه متنوعة زنة القطعة (200) جرام، و 24 علبة كانز بريل، و24 أربعة زجاجة كولا، وسبرايت سعة الزجاجة 1 لتر، وضبط 4 أجولة دقيق بلدي مخصصة للمخابز قبل بيعها بالسوق السوداء.