طلاب الأزهر سعداء بامتحان التفاضل والتكامل في الأقصر

أدى طلاب القسم العلمي بالشهادة الثانوية الأزهرية بمحافظة الأقصر، صباح اليوم، امتحانات مادة التفاضل والتكامل، تحت إشراف الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للمنطقة.

وتفقد أحمد عبادي، أحمد مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب بمنطقة الأقصر الأزهرية، وعبدالعظيم المهندس مدير التعليم الإعدادي، صباح اليوم الثلاثاء، لجنة معهد بنين الأقصر الثانوي، لمتابعة سير الامتحانات، وقد عبر الطلاب عن ارتياحهم للأسئلة المطروحة.

ووصف "عبادي" الأجواء بـ"الهادئة"، منوها بالإجراءات المتخذة في محيط مراكز الامتحانات، خصوصاً في ظل الأوضاع الراهنة في البلاد.

وأشاد "المهندس" بما بذلته المنطقة لإنجاح الامتحانات في ظل الظروف الاستثنائية والإجراءات الوقائية المشددة، للحفاظ على الطلاب من انتشار فيروس كورونا المستجد.