بكين تعارض بشدة توقيع واشنطن مشروع قانون بشأن هونج كونج

أكدت وزارة الخارجية الصينية اليوم، معارضة بكين الحازمة وإدانتها الشديدة لتحرك الجانب الأمريكي للتوقيع على مشروع قانون "الحكم الذاتي في هونج كونج" ليصبح قانونا.

وذكرت الخارجية الصينية في بيان اليوم، أنّ الصين ستتخذ التدابير اللازمة لحماية مصالحها المشروعة، وتفرض عقوبات على الأفراد والكيانات ذات الصلة في الولايات المتحدة.

وأكد المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني (أعلى هيئة تشريعية في البلاد)، أنّ التحرك الأمريكي يمثل تدخلا صارخا في الشؤون الداخلية الصينية وينتهك بشدة القانون الدولي وكذلك الأعراف الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية، وأن سن قانون حماية الأمن القومي في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة يخص الشأن الصيني الداخلي بشكل كامل، ولا يحق لأي دولة التدخل فيه.