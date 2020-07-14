كورونا يغلق أبواب ديزني لاند في هونج كونج مرة أخرى

أعلنت ديزني إغلاق حدائقها في هونج كونج مرة أخرى من الغد، بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، بعد نحو شهر من التشغيل.

وكانت ديزني هونج كونج، ثاني حدائق بين الـ14 الموجودة في جميع أنحاء العالم التي تستأنف أعمالها في 18 يونيو، بعد إعادة افتتاح شنغهاي ديزني لاند في 11 مايو.

وأكد المتحدث باسم ديزني: "كما هو مطلوب من قبل الحكومة والسلطات الصحية تماشيا مع جهود الوقاية التي تجري في جميع أنحاء هونج كونج، سيتم إغلاق حديقة ديزني لاند هونج كونج مؤقتًا من 15 يوليو"، بحسب موقع Variety.

وأضاف: "وضعت تدابير صحية وأمان تعكس توجيهات السلطات الصحية والحكومية، مثل إجراءات التباعد الاجتماعي والتنظيف والصرف الصحي بشكل أفضل".

وأغلقت حدائق ديزني أبوابها في جميع أنحاء العالم منذ مارس الماضي، بسبب انتشار فيروس كورونا، وإلى جانب إغلاق حدائق ديزني، قررت الشركة تأجيل إنتاج عدد من أعمالها الفنية وقتها.