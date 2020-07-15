الشرطة الأفغانية تبطل مفعول قنبلة في كابول

أبطلت قوات الشرطة الأفغانية صباح اليوم، مفعول قنبلة يتم التحكم فيها عن بعد في العاصمة "كابول"، ما أحبط محاولة مسلحين لتنفيذ تفجير في المدينة.

وذكرت قيادة شرطة كابول في بيان (نقلته وكالة أنباء خامة برس الأفغانية على موقعها الالكتروني)، أنّ قوات شرطة كابول اكتشفت القنبلة التي تم التحكم فيها عن بعد وضبطتها خلال عملية تفتيش في منطقة فاضل بك الواقعة في الدائرة الخامسة بالعاصمة كابول.

وأضاف البيان أنّ المسلحين زرعوا القنبلة على جانب طريق داهمته قوات الشرطة، قبل أن يتمكن المسلحون من تنفيذ هجوم دموي آخر.

ووفقا لمقر شرطة كابول، فكك فريق التخلص من الذخائر المتفجرة التابع للشرطة الوطنية الأفغانية، القنبلة، ومنع وقوع هجوم مميت آخر في العاصمة.

ولم يعلق المسلحون المناهضون للحكومة الأفغانية، بمن فيهم حركة طالبان المسلحة، حتى الآن على هذه الأنباء.