  مقتل وإصابة 14 من قوات الأمن في اشتباكات بشمال أفغانستان

أعلنت مصادر أمنية أفغانية، اليوم الأحد، مقتل أربعة على الأقل من أفراد قوات الأمن وإصابة عشرة آخرين في إقليم باغلان بشمال البلاد.

وأوضحت المصادر - حسبما ذكرت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية - أن الاشتباكات وقعت على طريق بغلان - سامانجان السريع بعد أن هاجمت عناصر حركة طالبان قوات الأمن، ما تسبب في إغلاق الطريق السريع عدة ساعات أمام حركة المرور، وتضرر أربع عربات تابعة للقوات الأفغانية في القتال.

من جانبه، قال نبي الله نبي، وهو قائد عسكري بإقليم باغلان، إن طالبان تكبدت أيضا خسائر بشرية في الاشتباكات، دون تحديد عددها .. فيما لم تعلق طالبان بعد على الاشتباكات.