"أمن الدولة طوارئ" تقضي بالمؤبد لمتهم في حيازة أسلحة نارية بجنوب سيناء

قضت محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ بجنوب سيناء في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار محمد موسي محمد رئيس المحكمة وعضوية المستشارين علاء الدين عبده، وعبدالحي كمال الدين بحضور محمود بيومي وكيل النيابة وأمانة سر عبدالرحمن عبد العزيز، بمعاقبة المتهم "م.أ" بالسجن المؤبد في قضية حياة أسلحة نارية وبيضاء.

ترجع وقائع القضية الي شهر ديسمبر من عام 2019 أثناء تفتيش الراكب القادم من ميناء العقبة الأردني إلى ميناء نويبع وعثر بحوزته على تليسكوب، وسيف، وعصا فض شغب خشبية، ألقي القبض على المتهم وأحيل إلى نيابة أمن الدولة وحرر محضر بذلك.

وتبين في الدعوة المقامة من النيابة أن المتهم حاز أجزاء من أسلحة نارية (تليسكوب)، وهي لا يجوز ترخيصها أو إحرازها، وعصا فض الشغب وهي غير مسموح بحملها إلا لجهات أمنية، وسيف حديدي.

وقررت المحكمة معاقبة المتهم بالسجن المؤبد في القضية رقم 14 لسنة 2019 أمن الدولة طوارئ بنويبع.