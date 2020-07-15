"المالية": اقتصاد مصر تفوق على الدول المتقدمة بأزمة كورونا

قال محمد عبدالفتاح، مساعد وزير المالية لشؤون الموازنة، إن معدلات النمو للاقتصاد المصري جيدة، والاقتصاد المصري استطاع أن يصمد ويكون قادرا على تجاوز هذه الأزمة، متفوقا على اقتصاديات الدول المتقدمة، مع وجود بعض الدول التي من المتوقع أن يكون النمو لديها بالسالب.

وأضاف عبدالفتاح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران، ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أن الاقتصاد المصري كان يستهدف هذا العام أن يزيد معدل النمو عن 5% و6% ولكن مع أزمة فيروس كورونا ستقل النسبة التي كنا نستهدفها؛ ولكن إذا ماقورن بالاقتصاديات الأخرى فنجد الاقتصاد المصري في مركز متقدم جدا بالنسبة للدول الأخرى.

وشرح عبدالفتاح أن الحكومة المصرية والقيادة السياسية تقدم بعض المبادرات للحفاظ على معدل النمو حتى لاينخفض، وبالعكس إذا انتهت المشكلة عن قريب من الممكن أن يعود الاقتصاد المصري لمعدلات نموه التي كانت تستهدفها الحكومة، موضحا أن المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي تقوم على 3 أضلاع هامة جدا، أولهم الموطنين الذين توفر المبادرة لهم قدرة مالية وسلع بأسعار مخفضة للمواطنين أيا كان وضعه الاجتماعي وقدرته المالية سيستفيد من هذه المبادرة.

واستكمل عبدالفتاح أن المصنع نفسه هو الضلع الثاني المستفيد من هذه المبادرة، خصوصا بعد أزمة فيروس كورونا التي عطلت حركة الاقتصاد، والضلع الثالث هو التاجر الذي قل نشاطه ومبيعاته الفترة الماضية، مشيرا إلى أنه بالنسبة للمنتجات التي أنتجت لهذه المبادرة غير منتجة خصيصا لهذه المبادرة ولكنها منتجات موجودة في السوق والمعروض اليوم هو الموجود في الطبيعي.