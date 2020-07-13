وزير المالية: سجلنا 103 مليارات جنيه كفائض أولي العام الماضي

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مصر تستورد بنزين وسولار بنحو 10 مليارات دولار سنويًا، أو أقل قليلا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "كل يوم"، عبر شاشة "ON E"، أن مصر لديها غاز طبيعي، ما أدى إلى رغبة الدولة في إحلال المركبات القديمة التي تعمل بالبنزين إلى الغاز الطبيعي، كما أن الأخير يعتبر من مصادر الطاقة النظيفة.

وتابع، ان هذا التحول، سيؤدي إلى توفير التكلفة التي يتحملها المواطن إلى النصف.

وأشار، إلى أن التعامل مع انجلترا بخصوص السيارات، سيتطلب عقد اتفاقية، بسبب خروجها من الاتحاد الأوروبي، موضحًا أن وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة نيفين جامع هي التي تقود هذا الملف، وهي التي تمتلك معلومات أكثر في هذا الصدد.

وحول فوائد الدين، إن الإصلاح الاقتصادي أدى إلى التحكم في الدين، حيث كان يبلغ نحو 108% من الناتج المحلي، بينما وصل العام الماضي إلى 90.4%، موضحًا أن فوائد الديون كانت تزيد كل عام، وتستهلك جزءً كبيرًا من موارد الدولة.

وتابع: "بدأنا نتحكم في زيادة فوائد الدين، وقيمة فوائد الدين في العالم المالي الجاري أقل مما كانت عليه في العام الماضي، كما أصبحنا نحقق فائضًا أوليًا منذ عامين، والسنة الماضية سجلنا 103 مليار جنيه كفائض أولي".