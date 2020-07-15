البيت الفني للمسرح يستعد لاستقبال جمهور "الليلة الكبيرة" و"البخيل"

قال الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، إنَّ البيت الفني للمسرح يستعد لاستقبال جمهوره في أول ليالي عرض لمسرحياته بساحة الهناجر بالأوبرا، وذلك ضمن برنامج "عودة الروح" الذي يقدمه قطاع الإنتاج الثقافي.

ويقدم البيت الفني للمسرح عرض "الليلة الكبيرة" من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس، يعقبه عرض "البخيل" من إنتاج فرقة مسرح الشباب، ابتداءً من بعد غد الخميس، بساحة مركز الهناجر للفنون في تمام السابعة مساءً.

وأضاف رئيس البيت الفني للمسرح، في بيان صادر اليوم، أنَّ لجنة التجهيزات بالبيت الفني للمسرح نفذت جميع تعليمات وزارة الصحة والسكان بخصوص وجود الجمهور بساحة الهناجر، وخاصة اشتراطات التباعد الاجتماعي بين المقاعد، والالتزام بارتداء الكمامات لكل الحضور من الجمهور، وبوابات التعقيم لضمان سلامة الجميع.

جدير بالذكر أنَّ عرض "الليلة الكبيرة" يُقدم ابتداءً من بعد غد وحتى الثلاثاء الموافق 21 يوليو يوميًا ما عدا الأحد، العرض بطولة نجوم مسرح العرائس، تأليف صلاح جاهين، موسيقى سيد مكاوي، ديكور مصطفى كامل، عرائس ناجي شاكر، ومن إخراج صلاح السقا.

أما عرض "البخيل" فيقدم أيام الخميس والجمعة والسبت 16، 17، 18 يوليو، العرض عن نص الكاتب الفرنسي مولير، بطولة أشرف طلبة، محمود متولي، محيي الدين يحيى، سوزان مدحت، نشوى عبدالرحيم، منار عبدالحليم، هادي محي، عصام أشرف، محمد خلف، عبدالباري سعد، عمرو وليد، ياسمين عسكر، فادي سمير، آلاء النادي، أشعار حامد السحرتي، موسيقى وألحان محمد حسني، ديكور رانيا الدخاخني، ملابس ناردين عماد، استعراضات شيرلي أحمد، مكياج أمل حسام، العرض من إعداد وإخراج خالد حسونة.