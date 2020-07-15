منظمة العمل الدولية: قد يفقد 25 مليون شخص عملهم بسبب أزمة كورونا

قال إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، إن أزمة انتشار فيروس كورونا لا تزال موجودة حتى الآن، وقد أثرت كثيرا اجتماعيا في الولايات المتحدة الأمريكية، وفي الكثير من البلدان التي زادت فيها أعداد الحالات بشكل كبير ولا يمكن قياس هذا التأثير الآن.

وأضاف أوشلان، خلال مداخلة عبر سكايب في برنامج "صباحك مصري"، المذاع على فضائية Mbc masr، أن منظمة العمل الدولية قامت بقياس الفقدان في عدد ساعات العمل خلال الربع سنة الأخير، وهذا يعني أن عدد ساعات العمل يعكس فقدان الوظائف وقد ظهر ذلك في البلدان الأوروبية.

وتابع، أنه في بداية أزمة فيروس كورونا وضعنا تقديرا بأنه سوف يكون هناك 25 مليون شخص قد يفقد عمله، وقد أثرت هذه الأزمة في البلدان الغنية والفقيرة بطريقة مختلفة، وفي الولايات المتحدة الأمريكية قد زاد معدل البطالة ويصعب الآن التحقق من الأرقام بشكل دقيق ولكن المؤكد أن التأثير الاجتماعي سوف يكون كبير للغاية على كل البلدان دون أي استثناء.

وأكد، أن هناك حالة من عدم المساواة في الوظائف بالنسبة للمرأة وكانت موجودة قبل الأزمة وزادت بسبب الأزمة، لذلك فنحن نحاول أن نقوم بأنشطة ونشجع الابتكار ونتوصل إلى نظم جديدة للتدريب وعلى سبيل المثال المجلس القومي للمرأة يعمل على برنامج مخصص للمرأة لتعزيز فرص العمل لها وتقوم بزيادة فرص التدريب وقد قمنا بذلك في العديد من المحافظات سيوة، الإسكندرية، الجيزة، وذلك لإفادة الكثير من المستفيدات بالإضافة لتوفير تدريبات على الإنترنت وذلك كجزء من أهدافنا في رقمنة كل أدوات التدريب.

واستكمل، أن هذه البرامج قد أفادت الكثير من المشاركين وقمنا بتقييم التأثيرات على الأنشطة المدرة للدخل في العديد من المحافظات بما في ذلك أسوان بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وأردنا أن نعرف الإحصائات الخاصة بالعنف ضد المرأة وقد ساعدنا المجلس كثيرا في التعرف على هذه الإحصائات ومعرفة القضايا الخاصة بالمرأة ونأمل أن تحقق مصر نتائج جيدة في هذه المجالات جميعا.