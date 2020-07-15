محافظ سوهاج يفتتح المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين ومجزر بطما

افتتح اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، خلال جولته الميدانية بمركز ومدينة طما، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما، بتكلفة مليون و150 ألف جنيه، ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر.

رافق المحافظ خلال الافتتاح الدكتور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، واللواء عصام الليثي السكرتير العام للمحافظة، وعدلي أبو عقيل رئيس مركز ومدينة طما.

وأوضح "الفقي" أن المحافظة تولي اهتماما كبيرا بالمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين، وذلك في إطار توجهات الدولة للتحول الرقمي والميكنة لكافة الخدمات المحلية، مشيرا إلى أن تلك المراكز تقدم 46 خدمة محلية مميكنة من أهمها رخص البناء والتشغيل، والشكاوي، ورخص المحلات التجارية، وغيرها من الخدمات التي تهم المواطنين.

وأشار الفقي إلى تطوير منظومة العمل داخل المراكز التكنولوجية، وتدريب العاملين على البرنامج المطور الخاص بالمراكز التكنولوجية المرتبط بنظام ربط بين مختلف الإدارات، بالإضافة إلى توفير الاحتياجات الأساسية من أثاث وأجهزة إلكترونية وكهربائية للمركز، لافتا إلى أن التطوير شمل أيضا تفعيل خدمة qr للاستفسار عن الخدمة وذلك لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير الجهد والتكاليف.

كما افتتح المحافظ أيضا مجزر طما الرئيسي بمدخل المدينة، والمقام على مساحة 1900 متر بتكلفة 6 ملايين جنيه، وبطاقة استيعابية 45 ذبيحة/ الساعة، ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر، والذي يخدم مدينة طما والقرى المجاورة.