نائب محافظ سوهاج يبحث تحديث المواقع الإلكترونية للإقليم

عقد الدكتور أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، اجتماعا لبحث تحديث المواقع الإلكترونية والصفحات الخاصة بالمحافظة على شبكات التواصل الاجتماعي.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ سياسة الدولة للتحول الرقمي وما تشمله من تواجد فعال للوزارات، والمحافظات والهيئات الحكومية، على شبكة المعلومات الدولية" الإنترنت".

حضر الاجتماع كلا من مديري إدارات "خدمة المواطنين، والبوابة الإلكترونية، والعلاقات العامة والإعلام، ومسؤول المراكز التكنولوجية، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار"، بديوان عام المحافظة.

وأكد نائب المحافظ، خلال الاجتماع على أهمية الصفحات والمواقع الإلكترونية الموجودة وإمكانية تطويرها وتحديثها والعمل على توفير هذه الصفحات سريعا، والتنسيق فيما بينها لنجاح الدور الذي تقوم به، وتسليط الضوء على منظومة بوابة الشكاوي الحكومية الموحدة، بالإضافة إلى إبراز دور المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين.