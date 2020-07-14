تدريب عملي على مكافحة تلوث بترولي وإنقاذ غريق بميناء دمياط

أجرت هيئة ميناء دمياط، تدريبا عمليا على أعمال مكافحة التلوث البحرى، حيث بدأ التدريب بورود بلاغ إلى مركز العمليات وإدارة الأزمات بالهيئة، باكتشاف بقعة زيت بالمسطح المائى أمام رصيف الخدمات البحرية.

وعلى الفور تم إبلاغ الإدارات المختصة للتعامل، حيث تم الدفع بلنش مكافحة التلوث (تطهير 4)، وباقى الوحدات والمعدات البحرية المختصة بالتعامل مع مثل هذه الحالات لمحاصرة التلوث، وضمان عدم انتشاره إلى باقى المسطح المائى، إلى أن تمكنت الوحدة من كشط البقعة الزيتية مستخدمة الحواجز المطاطية والكاشط المدمج به، ثم إعادة تفريغه فى محطة إستقبال الملوثات البترولية.

كما تم تنفيذ تدريب للتعامل مع سقوط فرد من على متن لنش التطهير اثناء مكافحته للتلوث فى حوض الميناء، وعلى الفور قامت الإدارة المركزية للخدمات البحرية بالدفع بلنش الارشاد (دمياط الجديدة)، وعلى متنه أحد غواصى الميناء حيث تم إنقاذ هذا الشخص وانتشاله، بواسطة اللنش ثم نقلة إلى سيارة الإسعاف، التى تواجدت على الرصيف في التوقيت المناسب وإجراء الإسعافات الأولية له، وهو ما يوضح انتظام البلاغات والإشارات وسرعة تحرك اللنش، والاستجابة الجيدة، وإدارة الموضوع باحترافية.

وأوضح اللواء بحرى وليد عوض رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، أن هذه التدريبات تأتى فى إطار حرص هيئة ميناء دمياط، على الاطمئنان على كفاءة المعدات والأفراد، فى التعامل مع أى ظرف طارئ قد يواجه الميناء.

جدير بالذكر، أن رئيس مجلس الإدارة، كان دشن لنش مكافحة التلوث (تطهير 4) ولنش الإرشاد (دمياط الجديدة) فى شهر فبراير الماضى، ويعد اللنشان أحدث القطع التى انضمت إلى أسطول الخدمات البحرية بالميناء مؤخرا.