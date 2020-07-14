45 ألف طن رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية، سفينة حاويات و9 سفن بضائع عامة، بينما غادر 3 سفن بضائع عامة، وبذلك بلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 23 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 24293 طنا، تشمل : 8433 طن يوريا و3095 طن علف بنجر و6000 طن رمل و4165 طن أسمنت و2600 طن فوسفات.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 42805 طنا تشمل : 5047 طن حديد و3300 طن سكر و7500 طن كلوريد ايثيلين و570 طن خشب زان، و20388 طن ذرة و6000 طن صويا.

بينما بلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 507 حاويات مكافئة تشمل فواكه (عنب و فراولة) وخضروات (بطاطا وبطاطس وبردقوش وفلفل وفاصوليا)، وحاصلات زراعية (أرز) يجري تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية وأمريكا وألمانيا وتركيا وسريلانكا وإنجلترا وسلوفينيا ومالطا وسنغافورة.

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 1280 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 4160 حاوية مكافئة، وبلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 44996 طنا. كما غادر 2197 شاحنة منها 696 شاحنة بحمولة إجمالية، قدرها 38399 من البضائع العامة.