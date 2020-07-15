"سرق مكان أكل عيشه".. ضبط فرد أمن وزوجته ينقبان عن الآثار في مدرسة بالجمالية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 أشخاص لقيامهم بأعمال حفر داخل إحدى المدارس بالجمالية بقصد التنقيب عن الآثار.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة قيام (فرد أمن بإحدى المدارس بدائرة القسم) بأعمال حفر داخل الغرفة الخاصة به بالمدرسة محل عمله بقصد التنقيب عن الآثار.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبصحبته (زوجته "ربة منزل" مقيمة بذات العنوان، وطالب " نجل شقيقتها ") .. حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل الغرفة المُشار إليها بالمدرسة محل عمله، وعثر بداخلها على (حفرة قطرها 1 متر بعمق 10 أمتار - أدوات حفر وتنقيب)، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.