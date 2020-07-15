فصل رأسها ثم تناول الإفطار.. الإعدام لقاتل والدته العجوز في كفر الشيخ

قضت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات فوة التابعة لمحافظة كفر الشيخ، بالإعدام شنقاً لقاتل والدته العجوز يإحدى قرى مركز دسوق، بعدما أحالت أوراقه إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، في منتصف مارس الماضي وقررت تأجيل النطق بالحكم لجلسة اليوم الأول من دور شهر أبريل المقبل، إلا أن تداعيات فيروس كورونا أجلت النطق به.

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد قطب بدر الدين، وعضوية المستشارين إبراهيم أبو زهرة، وحسن دويدار، وسكرتارية أحمد الميداني.

صدر الحكم وذلك في الدعوى رقم 2683 لسنة 2020 جنايات دسوق، والمقيدة برقم 117لسنة 2020 كلي دسوق، حضوريًا على المتهم، بعدما أحال المستشار ياسر الرفاعي، المحامي العام لنيابات كفر الشيخ الكلية، المتهم في 15 فبراير الماضي لمحكمة الجنيات لأنه في يوم 5 فبراير، قتل والدته العجوز عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بإن بيت النية وعقد العزم على التخلص منها، وأعد لذلك سلاحًا أبيضًا عبارة عن "سكين"، وما إن سنحت له الفرصة قام بقتلها، فاصلًا رأسها عن جسدها.

وكان المتهم بقتل والدته العجوز، قد اعترف خلال تحقيقات النيابة وأمام المحكمة، مشيرًا إلى أنه قتل والدته البالغة من العمر 81 عامًا، أثناء نومها على السرير، قائلًا، "استليت سكيناً من المطبخ، وقتلت والدتي ذبحًا وهي على سريرها، بسبب الشجار الدائم معها، وفوجئت بوجود جرح قطعي بأحد أصابع يدي أثناء ذبحها بالسكين، واعترفت بكل شيء لكي يستريح ضميري الذي يعذبني".

وخلال تحقيقات النيابة قال "أنا نادم على ما حدث، دخلت عليها وقت صلاة الفجر، أمي قالت لي: "ليه كدة يا بني؟"، وأنا أنطقتها بالشهادة وذبحتها، وأخفيت السكين فوق السطح"، مضيفًا "خرجت بعد ذلك من المنزل، وتناولت الإفطار على عربة فول، ثم ذهبت إلى المنزل، وسلمت نفسي إلى العقيد أحمد سكران رئيس المباحث الجنائية، واعترفت تفصيليا بالجريمة كاملة، وأرشدت رجال المباحث عن السكين المستخدم في الحادث، ومثلت الجريمة كاملة في مكان الحادث".