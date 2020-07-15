حملة لرفع كفاءة شوارع وسط مدينة الأقصر

قاد سكرتير عام محافظة الأقصر محمد عبدالفتاح آدم، حملة نظافة شاملة ورفع للإشغالات، بمنطقة شارع نادي المدينة المنورة وسط مدينة الأقصر، حيث شارك في الحملة رئيس مدينة الأقصر العميد أيمن الشريف، ورؤساء الأحياء، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وذلك في إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، بالإرتقاء بمستوى النظافة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي نفس السياق، استكمل رجال مجلس مدينة الأقصر بقيادة العميد أيمن الشريف رئيس مجلس المدينة، حملات النظافة والتجميل اليومية بالميادين والشوارع الرئيسية، حيث قاد رجال قطاع نظافة جنوب بقيادة سمير سعود، نائب رئيس الحي لشئون قطاع النظافة، حملة نظافة بطريق الجولى فيل.

وقال العميد أيمن الشريف، رئيس مجلس مدينة الأقصر، إنه انطلقت حملة النظافة بدءاً من ميدان الشيراتون بمنطقة العوامية وصولاً حتى منطقة الجولى، وتم إزالة المخلفات والتراكمات وكنس الشارع من الأتربة وتفريغ جميع الصناديق وغسيل الأرصفة حفاظاً على المظهر الحضارى لمدينة الأقصر، وذلك بناء على توجيهات محافظ الأقصر بمواصلة حملات النظافة يومياً لتجميل شوارع المدينة.