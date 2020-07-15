السفارة المصرية بأبوظبي تخصص يومين للتصديق على الشهادات الدراسية

تلقى وزير القوى العاملة، محمد سعفان، تقريرا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة ، في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل، وذلك من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

وأوضح تقرير الملحق العمالي حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالي أنه بمناسبة انتهاء العام الدراسي الحالي وتيسيرا على المواطنين المصريين بمدينة العين يستقبل النادي المصري وفدا قنصليا من السفارة المصرية بأبوظبي اليوم الأربعاء، وذلك لاتمام المعاملات القنصلية، والتي تتمثل في التصديق على الشهادات الدراسية، واعتماد المستشار العمالي لعقود العمل، ويتم ذلك من ظهر اليوم وحتى الساعة التاسعة مساءً، فضلا عن يوم السبت الموافق 25 يوليو الجاري من العاشرة صباحا وحتى السابعة مساءً.