فيديو.. البحوث الفلكية تكشف مواعيد صلاة العيد بالمحافظات

قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إن رؤية هلال ذي الحجة ستكون يوم الإثنين المقبل، ولكن ستتعذر رؤية الهلال، ولذلك سيكون الثلاثاء 21 يوليو هو المتمم لشهر ذي القعدة والأربعاء 22 يوليو هو بداية شهر ذي الحجة، وبناء عليه سيكون أول أيام عيد الأضحى المبارك يوم الجمعة 31 يوليو المقبل.

وأضاف القاضي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران، ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أن مواعيد صلاة عيد الأضحى تشهد فروق توقيت بين المدن المصرية المختلفة، حيث ستكون أول المدن المصرية التي يحين أول صلاة عيد لديها هي طابا في تمام الساعة 5.25 صباحا والعريش 5.26 دقيقة.

وتابع القاضي أن مواعيد الصلاة تتدرج على محافظات مصر المختلفة حيث تكون في القاهرة 5.38 دقيقة والجيزة 5.39 دقيقة وآخر صلاة بالمدن المصرية تكون في السلوم الساعة السادسة صباحا ويسبقها مرسى مطروح الساعة 5.52 صباحا.