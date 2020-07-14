"الزراعة" تكشف استعداداتها لـ"عيد الأضحى".. وتعلن حالة التأهب القصوى

قال محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الوزارة في حالة تأهب قصوى، بسبب موسم عيد الأضحى، من خلال التنسيق مع كل الجهات المعنية، لمتابعة عمليات الذبح، وتم إعداد لجان متابعة للتأكد من سلامة اللحوم المقدمة للمواطنين، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، الذي يُعرض على شاشة "الحدث اليوم"، مع الإعلامي سيد علي.

وأضاف "القرش"، أنه يتم حاليا حصر وتجهيز أماكن بيع لحوم الأضاحي، مؤكدًا ان الدولة بالكامل، ضخت استثمارات ضخمة في مجال الإنتاج الحيواني والدواجن، وهذا أنعكس على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن، موضحًا في الوقت ذاته، أن أسعار اللحوم ستكون في متناول الجميع.

وأشار المتحدث باسم وزارة الزراعة، إلى أن وزارة الزراعة ستقدم اللحوم للمواطن بسعر التكلفة، وسيتم الإعلان عن الأسعار خلال الأيام القليلة المقبلة.