"القومي للبحوث الفلكية" يكشف موعد صلاة عيد الأضحى

قال الدكتور جاد محمد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية التابع لوزارة والتعليم العالي والبحث، إنه طبقا للحسابات الفلكية التي يقوم بها المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية فإن هلال شهر ذي الحجة سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السابعة والدقيقة 33 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الإثنين 29 من ذي القعدة 1441هـ الموافق 20 يوليو 2020م (يوم الرؤية).

وأضاف أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) في مدينة القاهرة، وكذلك في الغالبية العظمى من العواصم والمدن العربية والإسلامية، ويلاحظ وجود فترة زمنية لمكث الهلال فوق الأفق بعد غروب الشمس في ذلك اليوم (يوم الرؤية) بالرغم من حدوث الاقتران بعد غروب الشمس في معظم العواصم والمدن العربية والإسلامية، وهذه من الحالات الشاذة التي نستمر فى دراستها لتفسيرها.

وأوضح أن يوم الثلاثاء 21 يوليو 2020م فلكيا هو المتمم لشهر ذي القعدة 1441هـ، وتكون غرة شهر ذو الحجة 1441هـ يوم الأربعاء 22 يوليو 2020م، وتكون وقفة عرفات لعام 1441هـ فلكيا يوم الخميس 30/7/2020م، ويكون عيد الأضحى المبارك لعام 1441هـ يوم الجمعة 31/7/2020م.

وأوضح القاضي، أن وقت صلاة عيد الأضحى المبارك في القاهرة سيكون الساعة 5:38 صباحا.