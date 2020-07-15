رئيس أكاديمية الشرطة يشدد على احتياطات كورورنا أثناء الاختبارات

قال اللواء أحمد إبراهيم رئيس أكاديمية الشرطة، إن مكان الاختبارات هو من خلال البوابة رقم 5 بالأكاديمية اعتبارا من الساعة 6 صباحا.

وأكد أنه لا بد من ارتداء الكمامة ولن يسمح بالدخول من البوابة وإلى مقار لجان قبول الطلبات من لا يرتدي الكمامة، مشددا على مراعاة التباعد بين الطلبة وتعقيم المنشآت التي يتردد عليها الطلبة ووضع معقمات ومطهرات في الطرقات.

وأضاف أنه تم توفير عدة تيسيرات للمتقدمين بأكاديمية الشرطة ومن بينها إعلان نتائج وتحديد مواعيد الاختبارات عبر موقع الوزارة الإلكتروني وتوفير منافذ للتصوير الفوتوغرافي الفوري وصحيفة الحالة الجنائية وتوفير لجنتين للاستعلام والرد على أي استفسارات الطلبة، فضلا عن توفير خط هاتفي.

ولفت اللواء أحمد إبراهيم إلى أن هناك تيسيرات مقدمة للمتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة من بينها إعلان نتائج جميع الاختبارات الخاصة بالطلبة المتقدمين عن طريق موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت دون تحميلهم مشقة السفر للوقوف على النتائج.

وأضاف أنه تم طباعة كتيب يحتوي على جميع الخطوات لكيفية التقديم وإعداد منافذ لاستخراج صحف الحالة الجنائية والطوابع والتصوير الفوتوغرافي وتشكيل لجان للاستعلامات وتوفير خطوط هاتفية لتلقي كافة الاستفسارات وهي ٢٤١٠٩١٠٢، و٢٤١٠٩١١٧.

وتتم مراحل التقديم للأكاديمية عبر عدة مراحل، حيث يخضع الطالب للاختبارات "المقاس – القوام – الطبى والنفسى – الرياضى – القدرات – السمات الشخصية – الهيئة – الكشف الطبى"، ويخضع الطالب اختبار مقاس الطـول، فضلاً عن اختبار القوام: "الوزن المثالى: طول الطالب – 90"، ثم الكشف الطبي بمعرفة قطاع الخدمات الطبية "العظام – الرمد – الباطنة – الجراحة – الأسنان - ... إلخ".

ويخضع الطالب للاختبار النفسى بمعرفة اللجان المختصة بقطاع الخدمات الطبية (يشرف عليه أطباء نفسيين، كما يخضع للاختبار الرياضي "اجتياز قفزة الثقة وبعض الاختبارات المهارية كالجرى والوثب والبطن والعقلة، والسباحة.."، كما أن هناك اختبار قدرات عبارة عن مجموعة من المعلومات العامة: "ثقافية – تاريخية – اجتماعية – أمنية – "، ثم اختبار السمات لقياس الشخصية وتوافر السمات المطلوبة في طالب الكلية، ويخضع الطالب لكشف الهيئة عن طريق مناظرة الطلبة والتيقن من توافر الشروط المطلوبة وترتيب الطلاب حسب المجموع، ويخضع للكشف الطبى المتقدم عبارة مجموعة من الكشوف المتقدمة (رسم مخ – مقياس سمع – موجات صوتية بطن - موجات صوتية قلب – معمل "تحاليل مخدرات وفيروسات".