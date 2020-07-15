وفاة مسؤولة بيت التكريس بإيبارشية طنطا.. والبابا يعزي الأنبا بولا

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وفاة تاسوني ماريا عوض، مسؤولة بيت المكرسات التابع لإيبارشية طنطا، عن عمر تجاوز 78 سنة.

وقال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن المكرسة التي ولدت في 1 يناير 1942م، وقضت في خدمة التكريس ما يقرب من 28 سنة حيث تم تكريسها في 14 أغسطس 1992 وحصلت على درجة الدياكونة (الشماسة الكاملة) يوم 14 نوفمبر 2017.

وأضاف حليم، أن المكرسة أقيمت صلوات تجنيزها بكنيسة الشهيد أبي سيفين بطنطا، مشيرا إلى أن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، قدم العزاء إلى الأنبا بولا مطران طنطا ولمجمع مكرسات الإيبارشية في رحيل المكرسة، طالبًا لنفسها البارة النياح والراحة والنصيب السمائي مع العذارى الحكيمات.