"البابا": إغلاق الكنائس مستمر وعودة القداسات 3 أغسطس

قرر البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، استمرار غلق كنائس القاهرة والإسكندرية، وتأجيل عودة القداسات إلى 3 أغسطس المقبل، فى ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأكدت سكرتارية المجمع المقدس للكنيسة الأرثوذكسية، فى بيان أمس، أن كنائس القاهرة والإسكندرية هى «إيبارشية البابا»، ومن المقرر بدء الفتح التدريجى لخدمة القداسات بها اعتباراً من 3 أغسطس، عقب تعليقها منذ 21 مارس الماضى، مضيفة: «تقرر استمرار العمل بمقررات وتوصيات البيان الأخير الصادر عن اللجنة الدائمة للمجمع المقدس، 27 يونيو الماضى، بتفويض الأساقفة فى فتح أو استمرار غلق الكنائس فى ضوء المعطيات الصحية».

وكان عدد من إيبارشيات الكرازة التى مددت فترة غلق الكنائس حتى 15 يوليو قرر استمرار الغلق حتى أول أغسطس، فيما قررت إيبارشيات أخرى الفتح مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وتحديد عدد حضور كل قداس بـ25 شخصاً فقط. من جهة أخرى، تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية، اليوم، بالتذكار الـ1603 لوفاة القديس الأنبا بيشوى، أحد قديسى الكنيسة فى القرنين الرابع والخامس، حيث توفى فى عام 417 ميلادى، وطيّب البابا تواضروس جسد القديس فى ديره بوادى النطرون.

وقال القس بولس حليم، المتحدث الرسمى باسم الكنيسة، إنه تم إخراج الأنبوبة التى تحوى جسد القديس شفيع الدير من المقصورة الخاصة به، ووُضعت أمام الهيكل، تمهيداً لطقس التطييب. وأضاف فى بيان، أمس، أن الأنبا متاؤس، أسقف ورئيس دير السريان، والأنبا إيسيذوروس، أسقف ورئيس دير البراموس، والأنبا دانيال، أسقف المعادى، سكرتير المجمع المقدس، والأنبا مينا، أسقف ورئيس دير الشهيد مارجرجس بالخطاطبة، والأنبا أكليمندس، الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة والهجانة وشرق مدينة نصر، والأنبا ميخائيل، الأسقف العام لكنائس حدائق القبة والوايلى والعباسية، شاركوا فى التطييب.