أطفال وشباب تنمية المواهب في حدوتة مصرية على مسرح النافورة السبت

حدوتة مصرية تكتبها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، من خلال كورال أطفال وشباب مركز تنمية المواهب تحت إشراف الفنان عبد الوهاب السيد وبقيادة المايسترو الدكتور محمد عبد الستار، وتدريب الدكتورة داليا حسنين، وذلك في الثامنة مساء السبت 18 يوليو على مسرح النافورة .

يبدأ الحفل بالسلام الوطني، ثم يشدو الأطفال الموهوبين بباقة من أشهر الأغاني التراثية والوطنية منها: "الفن، على بلد المحبوب، يا ورد مين يشتريك، امتى الزمان، مضناك، زى الهوا، يا وابور قول لي، النور مكانه في القلوب، بلد التاريخ، شعر تحية لجيش مصر والشهداء، سلم ع الشهدا، مصر التي في خاطري، الجيل الصاعد، مصر يا أم الدنيا، الله ع المستقبل، مصريتنا، يا أغلى اسم في الوجود، أنا ابن مصر، الوطن الأكبر، أداء أسماء الدسوقي، شادي جهاد، أحمد فريد، أحمد محمود، غادة، محمد يسري، يوسف حسن، أحمد مجدي، آلاء الشربيني، مازن علوان، رحمة ضاحي، لوجين، مصطفى ناصر، إسراء عصام، يوسف حسن، ملك عادل، يوسف عزت، مجدي الحسيني، أحمد السواحلي، كما تتغنى أصغر مطربة في مصر ووزراة الثقافة سيليا محمد (3 سنوات ونصف) بـ تعرف تتكلم بلدي.

يذكر أن مركز تنمية المواهب تأسس عام 1992 بهدف الارتقاء بالذوق الفني وتبنى الموهوبين في مختلف مجالات الفنون ويضم أقسام لتعليم البيانو، الباليه، الكلاكيت، الغناء الأوبرالي والعربي، الفلوت، الفيولينة، العود، القانون وغيرها إلى جانب فصول لذوي القدرات الخاصة واعتاد إقامة حفلات للدارسين في نهاية كل دورة دراسية، وذلك تشجيعاً لهم على التميز وتقديراً لجهدهم خلال الفصل الدراسي.