متحدث "البترول" يصف ترسيم الحدود في شرق المتوسط بـ "حدوتة مصرية"

أوضح حمدي عبدالعزيز، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول، أن هناك استراتيجية جديدة بشأن وجود استكشافات نفطية، حيث يتم عمل مسح لغرب المتوسط، ويتم العمل في هذه المنطقة الواعدة بالإضافة لاتفاقيات مع شركات عالمية كبرى للبحث والتنقيب في البحر المتوسط عن البترول، مشددًا أن قطاع البترول حقق طفرات في كل الأنشطة الاقتصادية الخاصة به.

وأردف عبد العزيز، أن هذه الفترة تعتبر ظروفا استثنائية وتحتاج لتوازن ومراعاة كافة المقاييس الفنية والاقتصادية، واصفًا ترسيم الحدود في شرق المتوسط بـ"حدوتة مصرية"، فلولا ترسيم تلك الحدود لما استطعنا البحث واستكشاف البترول، وكان من الصعب طرح مناطق أو استثمار للمياه العميقة، مشددًا على أنها استغلال اقتصادي أمثل للثروات الاقتصادية.

وكشف المتحدث باسم وزارة البترول، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسؤوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، على شاشة "صدى البلد"، تفاصيل قرار تثبيت أسعار المواد والمنتجات البترولية 3 أشهر مقبلة، فذكر أن اللجنة المشكلة لتحديد الأسعار البترولية اجتمعت لدراسة المتغيرات الثلاثة لتحديد تكلفة سعر البيع المحلية.

وأوضح أن هناك انخفاضات وتذبذبات في الأسعار نتيجة عدم التخزين، لكن على مدار الثلاثة أشهر ككل حدثت تذبذبات نتيجة الظروف الطارئة في السوق العالمي، ولكن اللجنة أوصت بتثبيت أسعار المنتجات البترولية حتى تستطيع الفترة المقبلة عمل استقرار في هذا الربع من العام، لمواجهة ومقابلة أي زيادات قد تكون موجودة هذه الفترة نتيجة التقلبات.

وأشار المتحدث باسم وزارة البترول، إلى أنه من المتوقع حدوث زيادات في الأسعار وبناءً عليه، تقرر عدم تحميل المواطنين أي أسعار في هذه الفترة، حتى يحدث استقرار في السوق المحلي، فأسعار البنزين كما هي، سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه 6.25 للتر البنزين 80، و7.50 للتر البنزين 92، والسولار كما هو.