بإجراءات وقائية.. 88 طالبا بـ"أزهر جنوب سيناء" يؤدون الامتحان في مادتين

تابع اللواء نادر حنفي السكرتير العام لمحافظة جنوب سيناء، نيابة عن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، سير امتحانات فرع جامعة الأزهر بجنوب سيناء بالمقر المؤقت لكلية العلوم الأزهرية بمدينة طور سيناء.

ويؤدي الامتحان 88 طالبًا وطالبة بالفرقة الرابعة، اليوم، في مادتي الصحة النفسية وعلم النفس الاجتماعي بشعبة اللغة العربية للبنين وشعبة الدراسات الإسلامية للبنات، وسط إجراءات احترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.

ويضم فرع جنوب سيناء 400 طالب وطالبة، وشهد المقر بعض أعمال التطوير عقب تسلمها بتعليمات وتوجيهات محافظ جنوب سيناء، منها إنشاء حديقة كبيرة، ومكتبة تحتوي على 7 آلاف كتاب في عدد من المجالات العلمية المختلفة.