بالصور| "سكرتير عام جنوب سيناء" يفتتح ممشى الدراجات في شرم الشيخ

افتتح اللواء نادر عشماوي، سكرتير عام محافظة جنوب سيناء، واللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ، ممشى الدراجات السياحي الواصل بين قطاع خليج نعمة ومنطقة السوق التجاري.

وقال "عشماوي"، إن الممشى يعد إضافة لمدينة شرم الشيخ، حيث يخدم السياحة الرياضية ومحبي ركوب الدراجات، لافتا أنه جرى تحويل منطقة خليج نعمة إلى ممشى سياحي عالمي، وصدر أمر بمنع دخول السيارات به.

وقال السولية إن ممشى الدراجات طوله 15 كيلومترا، وجرى تزويده بجميع الوسائل الخاصة بسباق الدرجات على الجانبين، مثل المظلات ونقاط ارتكاز سيارات الإسعاف.

وعلى هامش الافتتاح، انطلقت أول مسابقة لسباق الدراجات اشترك فيها مواطني المدينة والسائحين من مختلف الفئات العمرية.