"عربية النواب" تدين إطلاق ميليشيا الحوثي لطائرات ملغومة تجاه السعودية

أدان النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب "بشدة"، إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات ملغومة دون طيار وصواريخ باليستية في اتجاه المملكة العربية السعودية، مؤكدًا ثقته في قُدرات قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي نجحت في اعتراض هذه الهجمات.

وقال "أباظة "، في بيان اليوم، إن ميليشيا الحوثي بإصرارها على ارتكاب مثل تلك الأعمال العدائية في مواجهة المملكة تتحمل المسؤولية كاملة عن استمرار الحرب اليمنية مع كل ما تتسبب فيه من معاناة للشعبِ اليمني مؤكدا ان هذا السيناريو اصبح يتكرر باستمرار ولا بد من وقف مثل هذه الأعمال الإرهابية والإجرامية التي ترتكبها مليشيا الحوثي لأن الضحية الأولى للممارسات الحوثية هي الشعب اليمني الذي تسعى الغالبية من أبنائه للسلام وإنهاء الحرب بينما تُصر فئة قليلة على تحقيق مصالحها وتلبية مطالب داعميها الإقليميين على حساب الأكثرية من أبناء الشعب وناشد النائب أحمد فؤاد أباظة المجتمع الدولى خاصة الامم المتحدة ومجلس الامن وجامعة الدول العربية سرعة التحرك لمواجهة الاعمال الارهابية لمليشيا الحوثى ووقف تصرفاتها العدوانية تجاه المملكة العربية السعودية مشيدا بدعم مصر ووقوفها بجوار المملكة العربية السعودية فى اطار العلاقات التاريخية والاستراتيجية التى تربط بين البلدين