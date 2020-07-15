مجلس الوزراء العراقي يصوت بمنع أي جهة حزبية أو عشائرية بحمل السلاح

صوّت مجلس الوزراء العراقي المنعقد في البصرة اليوم، على عدم السماح لأي جهة حزبية أو عشائرية بحمل السلاح.

وقال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في تصريحات صحفية نقلتها قناة السومرية نيوز، إنّ هذه الخطوة جاءت للحفاظ على الأمن وتقنين عملية حمل السلاح في البلاد، مشيرا إلى أنّ قوات الأمن ستكون الوحيدة التي لها السلطة في حماية المنافذ وإدارتها، وسيتم استبدال العناصر المكلفة بالحماية بين الحين والآخر.

وتعتبر قضية المنافذ وسيطرة المليشيات المسلحة عليها من أهم المشكلات التي وعد الكاظمي بمواجهتها، وقال إنّ بلاده تخسر من 3 إلى 4 مليارات دينار في كل منفذ تسيطر عليه الجماعات المسلحة، مؤكدا أنّ الحكومة ستطلق حملة عسكرية لإعادة السيطرة على تلك المنافذ.

ويعاني العراق من تواجد قوي للمليشيات المسلحة على أراضيه، وتسيطر بعضها على منافذ برية بقوة السلاح ما تسبب في بعض الخسائر الاقتصادية للبلاد.