طارق علام: أردوغان حرامي وقطع المياه عن المسلمين في العراق وسوريا

انتقد الإعلامي طارق علام، تحويل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، متحف "آيا صوفيا" التي كانت كاتدرائية لمسجد، في الوقت الذي يمنع فيه المياه عن المسلمين.

وقال علام، خلال تقديمه حلقة الثلاثاء، من برنامج "هو ده" إن آيا صوفيا، كانت رمز للتسامح للبشري، مشيرًا إلى أن تحويل آيا صوفيا لمسجد، لن يعلي الإسلام، ولن يعلي المسيحية، مؤكدًا أن الإسلام يأمر بالعدل، وعدم اغتصاب أملاك وحقوق الغير.

وأضاف: "متبقاش محتل وحرامي وتقول الله أكبر"، مؤكدًا أن نهر الفرات أوشك على الجفاف، وانخفض منسوبه بسبب السدود التركية التي أقامها أردوغان، ليحبس المياه عن المسلمين والبشر والحيوانات في العراق وسوريا.

وعرض علام، صور وفيديوهات لنهر الفرات، الذي انخفض منسوبه بشكل كبير، بسبب سدود تركيا، وفيديو لشخص عراقي يقول إن تركيا حجزت المياه عن العراق.

وانتقد علام، تجارة أردوغان بالدين، وتحويله متحف من رمز للتسامح لمسجد ليتاجر بالدين، في الوقت الذي يمنع فيه المياه عن العراقيين والسوريين في نهر الفرات، بسبب السدود التي أنشأها.