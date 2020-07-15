ندوة لـ"المرأة العاملة بالقليوبية" لدعم المرشحات للمجالس النيابية

بدأ الاتحاد المحلي لعمال القليوبية، برئاسة محمد سالم مراد، التابع لاتحاد عمال مصر، استعادة الأنشطة المختلفة للاتحاد مع الالتزامات بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ومسافات التباعد الاجتماعي، حيث عقدت سكرتارية المرأة باتحاد محلي عمال القليوبية، ندوة توعية حول كيفية دعم المرشحات للمجالس النيابية والمحليات، بحضور مراد سالم نائب رئيس الاتحاد، وعضوات السكرتارية بالقليوبية.

وقالت المهندسة منيرة عبدالحليم، سكرتير المراة العاملة باتحاد عمال القليوبية، إن اجتماع اليوم، استهدف العديد من النقاط أهمها دعم المرشحات من النساء من أجل تحقيق ما تصبو إليه المرأة العاملة وتطبيقا لما أقره الدستور والقانون من نسب محددة للمرأة في المجالس المنتخبة، بالإضافة إلى حث السيدات على أهمية مشاركتهن والإدلاء بأصواتهن لدعم المراة.

وأكدت منيرة، أن اتحاد القليوبية بكل سكرتاريته يدعم كل عامل وعاملة بالقليوبية من أجل تكوين تكتل عمالي يدافع عن العمال في المحليات والمجالس النيابية، لافتة أن السكرتارية ستعاود أنشطتها عقب إجازة عيد الأضحى من خلال مجموعة متنوعة من الأنشطة والندوات التي تشغل فكر المرأة العاملة.