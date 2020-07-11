أول سيدة تترشح لـ"الشيوخ" بالمنوفية: مشاكل المرأة على رأس أولوياتي

أكدت المهندسة حنان دراز، أول سيدة تتقدم بأوراق ترشحها لخوض انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة المنوفية، أنها ستعمل على حل المشكلات الخاصة بالمرأة، من خلال اقتراح تعديلات قانونية تعيد لها الكثير من الحقوق.

وأضافت "دراز" التي تعمل مهندسة بوزارة الري، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إنه في حال نجاحها في الانتخابات ستسعى إلى الاهتمام بالبنية التحتية للمشروعات في مصر، خاصة فيما يتعلق بسن قوانين تساهم في رفع كفاءة مشاريع الصرف الصحي ومياه الشرب والطرق، إضافة إلى الإهتمام بمشاكل المرأة في مجالات العمل، وكذلك حل المشكلات الناتجة عن الخلافات الأسرية.

وتابعت "دراز" فور قبول أوراقها للترشح لمجلس الشيوخ في محافظة المنوفية مستقل، مؤكدة أنها تفضل العمل التطوعي مع الجمعيات الخيرية والمؤسسات التنموية، مشددة علي أنها تتمني خدمة الوطن في أي منصب.