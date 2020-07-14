المرأة الحديدية تهاجم أردوغان بسبب قناة إسطنبول: سنخسر مئات المليارات

وجّهت رئيسة حزب الخير التركي المعارض ميرال أكشنار، انتقادات لاذعة لحزب العدالة والتنمية وزعيمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في ظل الإصرار على تنفيذ مشروع "قناة إسطنبول" دون الالتفات للانتقادات الكثيرة التي تواجه المشروع.

وأكدت أكشنار خلال اجتماع المجموعة البرلمانية لحزبها في مجلس النواب التركي، الثلاثاء، أنّ أردوغان يتحايل على القضاء من خلال المماطلة في إعداد التقرير الذي طلبته المحكمة الإدارية الثانية في إسطنبول بشأن المشروع، متسائلة عن شهية الإيجار التي أصابت الرئيس التركي، وفقا لما نشره موقع "تركيا الآن".

وأردفت رئيسة حزب الخير قائلة: "ينسون أنّ إسطنبول هي الأمانة التي تركها لنا الفاتح، ويفعلون ما يريده 5 مقاولين. هل تدرك أنك ستضيع مئات المليارات من الليرات في لمح البصر من أموال أمتنا؟".

وشددت المرأة الحديدية على أنّ السلطة تفتح أعينها فقط عندما يتعلق الأمر بالإيجار، لكنها تتجاهل المشكلات التي تواجه الأمة التركية دون بذل أي جهود لحلها.