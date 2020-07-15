تداول 5 ملايين و867 ألف طن بضائع بميناء الإسكندرية في يونيو

شهد ميناء الإسكندرية ارتفاعا ملحوظا في معدلات الأداء وتداول البضائع في شهر يونيو المنقضي، بواقع 5 ملايين و867 ألف طن بضائع، مقابل 5 ملايين و308 آلاف طن في يونيو العام الماضي.

وقال الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، اليوم الأربعاء، مع قيادات الميناء، لتقييم عمل الإدارات خلال العام المالي السابق، وعرض المخططات خلال العام المالي الحالي.

وطالب رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، ببذل أقصي جهد لزيادة معدلات شحن وتفريغ البضائع، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد

وقال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، إن الميناء استقبل 14 سفينة، ليرتفع إجمالي عدد السفن على الأرصفة إلى 72 سفينة.

وأضاف المتحدث باسم ميناء الإسكندرية، أن إدارة حركة البضائع سجلت وصول 93 ألف طن بضائع من الخارج، فيما يجري شحن 30 ألف طن للتصدير، لافتا إلى أن عدد الحاويات الصادرة بلغ 1726 حاوية والواردة 1656 حاوية.