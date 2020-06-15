"النقل" استكمال أعمال تنزيل 20 جرار سكة حديد برصيف 66 بميناء الإسكندرية

أعلن وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير عن تواصل أعمال تنزيل ال20جرار الجديدة التي وصلت إلى ميناء الإسكندرية والتي تمثل الدفعة الثالثة من صفقة تصنيع وتوريد 110 جرار سكة جديد وإعادة تأهيل 81 جرار من الاسطول الحالي وتوريد قطع غيار طويل الأجل لمدة 15 سنة شامل الدعم الفني تبلغ تكلفتها الإجمالية 602.05 مليون دولار ، مضيفا أنه بعد وصول هذه الدفعة بالإضافة إلى الدفعة الرابعة وعددها 20جرار جديد أخرى والتي تم شحنها ومن المخطط أن تصل قبل نهاية هذا الشهر سيكون قد وصل من الصفقة عدد 70 جرار جديد قبل نهاية الشهر الجاري لافتا إلى أنه تم تشغيل ال 10 جرارات الأولى التي وصلت في ديسمبر الماضي على خطوط السكة الحديد وسيتم دخول باقي الجرارات الجديدة الخدمة يوليو 2020 حيث سيتم تركيبها مع دفعات العربات الجديدة التي ستصل بدءا من نهاية هذا الشهر وذلك في اطار خطة تشغيل جديدة تعتمد على تشغيل عدد من القطارات المكونة من جرارات وعربات كلها جديدة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للركاب وذلك في إطار الخطة الشاملة لتشغيل السكة الحديد التي تعتمد على تقديم أعلى مستوى من الخدمة لجمهور الركاب لافتا إلى أنه سيتم تشغيل جزء من هذه الجرارات الجديدة في قطارات البضائع وسيتوالى تباعًا توريد باقي جرارات صفقة جرارات GE ، طبقًا لجدول التوريد المتفق عليه

واشار وزير النقل إلى أن ما يتم تصنيعه من جرارات يتم التفتيش عليه بمعرفة لجان فنية من السكة الحديد ، وفيما يتعلق بإعادة تأهيل 81 جرار جنرال إليكتريك، الذى يتم داخل ورشة التبين للسكك الحديدية فقد تم الانتهاء من عدد 7 جرارات، وسيتوالى إعادة تأهيل باقى الجرارات ودخولها التشغيل وفقا للجدول الزمنى المحدد، مشيرا إلى أن هذه الجرارات تخضع للمتابعة الفنية المستمرة ، للتأكد من الجاهزية الفنية لها، وأن كل جرار له ملف فنى مسجل به كل ما يتعلق بالجرار والعمرات الخاصة به وغيرها من مختلف الأمور الفنية.

وأوضح الفريق مهندس كامل الوزير أن الوزارة تعاقدت على 260 جرار جديد وتحديث واعادة تاهيل واصلاح 172 جرار من الاسطول الحالي مع كبريات الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال (110 جرار جديد من جنرال إلكتريك وإعادة تأهيل 81 جرار جنرال إليكتريك - تصنيع وتوريد 50 جرار جديد مع شركة PRL الأمريكية بالإضافة إلى تحديث 50 جرار من الاسطول الحالى وعمل عمرة جسيمة ل41 جرار أخرى من الأسطول الحالى، بالإضافة إلى عقد صيانة طويل الاجل لمدة 15 سنة خاص ب141 جرار و كانت إجمالي قيمة الصفقة 466.3 مليون دولار بالإضافة إلى 100 جرار جديد بتمويل من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية EBRD بقيمة تقديرية 290 مليون يورو) مضيفا أن التعاقدات الجديدة ستدعم بقوة قوة الجر في السكة الجديد وستساهم في إحداث نقلة نوعية كبيرة في مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب

جدير بالذكر أن الدفعة الاولى من الجرارت وعددها 10 جرارات قد وصلت الى ميناء الاسكندرية في ديسمبر 2019 وبلغت قيمة توريدها 27,05 مليون دولار تم تدبيرها من موارد هيئة السكك الحديد الذاتية ( حوكمة قطع التذاكر- الغرامات – استغلال أصول السكة الحديد – الاستثمار الاعلاني ) وكانت أول جرارات جديدة تنضم الى أسطول جرارات هيئة سكك حديد مصر منذ 10 سنوات (2009) بينما شهد ميناء الاسكندرية وصول الدفعة الثانية من الجرارات وعددها 20جرار في مارس2020