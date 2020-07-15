بيع 405 صحكوك أضحية بـ729 ألف جنيه في كفر الشيخ  

أعلن الشيخ سعد الفقي، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، بيع 405 صكوك أضحية، حتى الآن، بمبلغ 729 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن المُستهدف هذا العام هو الوصول إلى 1.5 مليون جنيه.

وقال "الفقي"، في بيان له اليوم الأربعاء، إن المديرية، بدأت في بيع صكوك الأضاحي الخاصة بوزارة الأوقاف، للعام الرابع على التوالي في 5 يونيو الجاري، وذلك عبر منافذها بالإدارات وفي جميع مراكز المحافظة.

وأوضح أن مديرية أوقاف كفر الشيخ، حققت المُستهدف في مبيعات الصكوك العام الماضي، والتي بلغت 680 صكًا، بمبلغ مليون و224 ألف جنيه، بزيادة عن العام قبل الماضي، مؤكدًا أن المنابر لعبت دورًا رئيسيًا في تعريف الناس بأهمية الصكوك.

وأشار إلى تشكيل لجان في كافة المراكز، استعدادًا لتوزيع كميات اللحوم بالمناطق الأكثر احتياجًا، لافتًا إلى توزيع 22 طنًا من لحوم الأضاحي التابعة لوزارة الأوقاف على المناطق الأكثر احتياجًا والفقراء والمساكين، عن طريق أئمة المساجد ومديري الإدارات العام الماضي، موضحًا أن وزارة الأوقاف لا تتوانى في تقديم كل العون للفقراء وأصحاب الحاجات من خلال إدارات البر بالمديريات الإقليمية.

أوضح أن صح الأضحية عبارة عن تفويض وتوكيل من المضحي، لتقوم الوزارة بالذبح نيابة عنه في المواقيت الشرعية وتوزيع لحوم الاضاحي، مشيرًا إلى الاستمرار في بيع صكوك الأضاحي، حتى آخر أيام التشريق، ومناشدًا الأهالي بشرائها للتوزيع على الفقراء.