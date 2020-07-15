الحداد يوضح ضرورة تناول مذيبات الجلطات بعد التعافي من كورونا

قال الدكتور أمجد الحداد رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن فيروس كورونا فيروس مناعي وعلاجه هي أن مناعة الإنسان تصدر رد فعل ضد الفيروس لكي يتم القضاء عليه، وأثناء دخول الفيروس لجسم الإنسان يحدث رد فعل عنيف جدا ويسمى "العاصفة المناعية".

وأضاف الحداد، خلال حواره في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية الأولي المصرية، أنه خلال هذه المعركة يحدث خسائر كبيرة جدا في جسم الإنسان المصاب بالفيروس، لافتا إلي أنه تم ملاحظة أن بعض الذين أصيبوا بالفيروس كانوا يعانون من أعراض مختلفة من شخص لآخر وهي ما يطلق عليها "متلازمة ما بعد كورونا".

وتابع، أن الجهاز المناعي بعد معركته مع كورونا يحدث ما يسمي برد الفعل العنيف ضد أجزاء كثيرة من الجسم أولها الجهاز التنفسي لأنه يعد أول محطة له وبعد ذلك يدخل على الرئة ويحدث فيها تضاعف وأثناء هذا التضاعف يزيد ما يسمي ببروتينات التخثر وهي التي تؤدي أحيانا لوجود جلطات رؤية.

وأكد، أنه يجب أن نستمر على مذيبات الجلطات بعد التعافي لفترة كبيرة جدا لضمان عدم وجود في الجهاز التنفسي أو في الجسم، مشيرا إلى أن ما بعد كورونا قد يصاب بعض الأشخاص بجزء من التليف في الرئة وهذا التليف يكون وقتيا ويقل بالتدريج ويتعافي منه الإنسان ولكن تلازمه بعض الأعراض قد تستمر لشهر أو شهرين "الشعور بوجع في الصدر، صعوبة في التنفس، قبضة"، ولا يقتصر هذا على الجهاز التنفسي فقط مثل وجع في العظام لأن "متلازمة ما بعد كورونا"، قد تأتي في الجهاز العضلي أو العصبي.