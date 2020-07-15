تاج الدين: "كورونا هيبقى زي الأنفلونزا وفيه فيروس جديد خلال سنوات"

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، أن مركز بحثي مصري، يجري بحث على مصل لفيروس كورونا، ووصل لمرحلة ما قبل التجارب السريرية.

وقال تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، إن مصر تتواصل يوميًا مع مراكز الأبحاث حول العالم، التي سيتاح لها تطعيم الفيروس، ليكون موجود في مصر فور اتاحته.

وأضاف: "كورونا بعد شوية هيتحول لمرض مزمن زي الأنفلونزا، زي أنفلونزا الخنازير، اللي بقا فيروس موسمي بيصيب الناس".

وأجاب تاج الدين عن سؤال "هل هناك موجة ثانية للمرض أم لا" قائلًا: "في فصل الشتاء أكتوبر نوفمبر ديسمبر لغاية يناير فبراير، بيبقى فيه شتاء، والشتاء بيتشر فيه الفيروسات زي الأنفلوانزا العادية، وغيرها مع الوضع في الاعتبار أن فيروس كورونا، موجود أصلا واتحور في الفيروس الجديد"، متوقعًا أن يضعف وينتهي، ويتحول لفيروس موسمي عادي.

وتوقع تاج الدين، أن يظهر فيروس جديد السنوات المقبلة: "وبعد عدة سنوات للأسف هيطلع واحد جديد".