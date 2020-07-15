المستثمرات العرب: البحرين تمد يدها للشراكات التجارية المثمرة

استقبل هشام بن محمد الجودر سفير مملكة البحرين لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، اليوم، الدكتورة هدى جلال يسي رئيسة اتحاد المستثمرات العرب في مصر.

وأكد الجودر خلال اللقاء أنّ البحرين تمد يدها دائما للجميع للاستثمار في المملكة، وخلق شراكات تجارية مثمرة في أي مكان بالعالم، مشيرا إلى أنّ رؤية البحرين الاقتصادية 2030 التي حدد معالمها الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد، تعتمد على قطاع الاستثمار ‏كأحد القطاعات الأساسية ‏لنجاح الرؤية المستقبلية الهادفة.‏

وأعربت الدكتورة هدى يسي عن خالص تقديرها للدعم والتعاون المثمر بين اتحاد المستثمرات العرب ومملكة البحرين، كما أعربت عن تطلعها لزيادة التعاون لخدمة الاقتصاد العربي، مشيدة بدور الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك مملكة البحرين رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، ورعايتها للملتقى والمعرض العالمي لسيدات الأعمال في 2017.

وناقش الجانبان خلال اللقاء سبل التعاون وأهمية دور المرأة في خدمة الاقتصاد ودعم العلاقات الاقتصادية والفرص المتاحة للتجارة والاستثمار.