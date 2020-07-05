السفير الأمريكي: نشجع شركاتنا على استمرار الاستثمار في مصر

أكد السفير الأمريكي جوناثان كوهين، أن الاستثمار في الطاقة من أهم روافد الاستثمار في أي بلد، مشيراً إلى أن أكبر المستثمرين الأمريكيين في مصر، هم في شركات الطاقة كالبترول والغاز الطبيعي والعديد من شركات البترول والغاز الأمريكية.

وقال السفير الأمريكي في حواره مع برنامج القاهرة الآن الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر شاشة العربية الحدث، على أن هذه الشركات كانت ولا تزال تعمل في مصر منذ سنوات طويلة: "نحن نشجعهم على الاستمرار في عملهم، سواء في استخراج البترول أو تكريره وتصنيعه مثل شركة (نوبل إنرجي) وخط الغاز الذي تحدثت عنه بالفعل".

وأضاف أن بلاده عليها الدعم الدبلوماسي لمصر حتى تصبح مركزاً إقليمياً للطاقة، "نشارك كمراقب في منتدى الغاز الطبيعي لشرق المتوسط".

وكشف السفير، أنه في يناير الماضي على هامش معرض البترول المصري شهد الحدث حضورا مكثفا من عدد كبير من الشركات الأمريكية الكبيرة، المتوسطة أو الصغيرة التي حضرت في محاولة لتأمين حصة لها من السوق المصري: "عدد الشركات كان كبيرا جداً وأعتقد أن هذا يتحدث عن قدرات مصر وإمكاناتها".

وواصل: "مصر لديها إمكانيات كبيرة لتكون مركزاً إقليمياً للطاقة وأعتقد أن مصر لديها الإمكانيات وتستطيع أن تصبح مركزا إقليميا للغاز، من خلال الاستمرار في التنمية التي بدأتها الحكومة بالفعل، وأعتقد أن الأمور تسير في مسار إيجابي جداً ولهذا السبب كبرى شركات الطاقة مهتمة".