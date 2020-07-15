الحداد: كورونا قد يتحول إلى فيروس موسمي.. والمتعافون معرضون للإصابة

قال الدكتور أمجد الحداد رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إنه من الوارد أن يتعرض المتعافى من فيروس كورونا، للإصابة ببعض الأمراض الأخرى، لافتا إلى أن بعض الدراسات أوضحت أن الأجسام المضادة التي تكونت نتيجة الإصابة بالفيروس قد تستمر لمدة 3 أشهر، بينما أظهرت دراسات أخرى أنه من الممكن ألا يصاب الإنسان بكورونا لمدة سنة.

وأضاف "الحداد"، خلال حواره في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية الأولى المصرية، أن هناك بعض الدراسات أوضحت أن هذا الفيروس قد يتحول إلي فيروس موسمي، ويكون أقل ضعفا مثل البرد والأنفلونزا.

وتابع بأن هناك 3 أشياء تؤثر على رد فعل كل إنسان "مناعته، نوع السلالة، كمية التعرض للفيروس"، وعند التعرض لجرعة صغيرة من الفيروس ستكون الإصابة قليلة، وإذا كانت مناعتك جيدة سيكون الوضع أفضل، وعند التعرض لسلالة شديدة وبكمية كبيرة حتى إذا كنت شابا من الممكن أن يكون الموضوع أشد عنفا.

وشدد على ضرورة ارتداء الكمامة لأنها وإن لم تمنع الإصابة فستمنع ما يسمى بالحمل الفيروسي الذي يدخل جسم الإنسان، وهو ما لاحظناه خلال الفترة الماضية، من قلة عدد الإصابات وشدتها، وذلك بسبب الإجراءات الاحترازية التي نتبعها بشكل جيد، ووعي المواطنين بارتداء الكمامات، حيث إنه كلما زاد انتشار فيروس كورونا كلما ضعفت قوته.

واستكمل بأن العالم يشهد خلال الفترة الحالية، العديد من اللقاحات لاختبار لقاح فعال يمكن اعتماده رسميا.