العربية: الاتحاد الأفريقي يعلن استعداده مجددا لدعم مفاوضات بشأن سد النهضة

أعلن الاتحاد الأفريقي استعداده مجددا لدعم المفاوضات بشأن سد النهضة، حسب ما أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل قبل قليل، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

كان وزير المياه والري الإثيوبي أعلن قبل قليل، بدء ملء سد النهضة، وأصدرت وزارة الموارد المائية والري، بيانًا بشأن آخر مستجدات مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، بشأن ختام المحادثات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي التي استمرت على مدار 11 يوما برعاية الاتحاد الأفريقي، وبحضور وزراء المياه من الدول الثلاث وممثلي الدول والمراقبين، للتباحث حول اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة.

وذكرت الوزارة، أنّ اجتماعات للجان الفنية والقانونية من الدول الثلاث بغرض الوصول لتفاهمات بشأن النقاط العالقة في المسارين، وتلى ذلك اجتماعا لوزراء المياه جرى خلاله استعراض مناقشات اللجان الفنية والقانونية والتي عكست استمرار الخلافات حول القضايا الرئيسية بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

وفي نهاية الاجتماع، اتفق الوزراء على رفع كل دولة تقريرها النهائي عن مسار المفاوضات غدا إلى جنوب أفريقيا بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، تمهيدا لعقد القمه الأفريقية المصغرة.